Rugby Negri Essere favoriti crea pressione ma siamo pronti

(Di martedì 2 luglio 2024) Si avvicina il momento dell’esordio dell’Italnei test match estivi 2024 e gli azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno nelle prossime settimane Samoa, Tonga e Giappone. Tre formazioni che seguono gli azzurri nel ranking, ma tre formazioni che hanno nella fisicità, Samoa e Tonga, e nella costruzione del gioco, Giappone, i loro punti di forza. Tre sfide dove l’Italia arriva da favorita, situazione inusuale per gli azzurri, come sottolinea anche Sebastian. “Credo che aumenti un po’ lama è qualcosa di cui abbiamo parlato anche tra di noi e che dobbiamo saper gestire. Alla fine è un’esperienza e un’ulteriore occasione di crescita anche questa: se vogliamo crescere e svilupparci come squadra allora dobbiamo prenderci anche queste responsabilità e affrontare anche partite di questo tipo.