Roma | Negri di m tornate a casa vostra rubano il pallone e scatta la rissa Tre feriti uno alla gola

(Di martedì 2 luglio 2024) Una serata di ordinaria follia adove alcuni stranieri sono stati aggrediti da un gruppo di persone. La lite, partita inizialmente tra gruppi di ragazzini, si è estesa ai genitori e in tre sono rimasti, di cui uno. Sullo sfondo la matrice razzista: e adesso è caccia agli aggressori.a Torpignattara, insulti razzisti, poi la situazione è degenerata – (ilcorrieredellacitta.com)Tutto è partito, sembrerebbe, da untolto e non restituito per dispetto. Così un gruppo variegato di ragazzinini ha preso di mira altri giovani, stranieri ma molti nati e cresciuti nella Capitale, chiamando poi a sostegno i propri genitori, cosa che hanno fatto anche le vittime. Il tutto è sfociato a quel punto in una megaculminata col ferimento di un indiano e due cittadini bengalesi, di cui uno(fortunatamente non è grave).