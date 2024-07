Rifornimenti tagliati Sostanze per l’ecstasy | 63 quintali bloccati a Malpensa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Con l’"Operazione Molecola" gli uomini della Guardia di Finanza di Varese hanno sequestrato 6.337 kg di precursori di droga sintetica. Arrestati in Olanda due cinesi, indagato un imprenditore cinese, residente nel Milanese. L’attività investigativa è cominciata quando i finanzieri hanno intercettato a cargo city diun flusso di spedizioni provenienti dalla Cina contenenti ledalle quali si sarebbero potute produrre oltre 63 milioni di pasticche di Mdma (Ecstasy), con profitti illeciti stimati per oltre 630 milioni di euro. Le spedizioni bloccate dagli uomini delle Fiamme gialle si presentavano come confezioni perfettamente sigillate ad indicare una produzione di tipo "industriale". Il contenuto ha subito destato sospetto agli occhi esperti dei finanzieri: granelli di polvere bianca e scaglie giallastre non apparivano coerenti con il contenuto dichiarato all’importazione.