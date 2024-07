Racconti d’estate | giovedì 4 a Pellezzano Dario Sansone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un appuntamento targato, terza edizione dell’iniziativa promossa da dLiveMedia diretta da Roberto Vargiu, in collaborazione con il Comune di4 luglio alle 18, presso la Biblioteca Comunale di, è la volta di, illustratore, cartoonist e leader e autore della folk band napoletana Foja, ma anche cantautore, musicista e regista di film d’animazione. Napoletano, classe 1981, dal 2006 ha pubblicato 6 dischi. In lui convivono più anime artistiche. È autore dei film d’animazione “L’Arte della Felicità” di Alessandro Rak, prodotto da MAD Entertainment e vincitore degli European Film Awards 2014 come Miglior Film d’Animazione Europeo, e di “Gatta Cenerentola” nel 2017 assieme ad Alessandro Rak, Ivan Cappiello e Marino Guarnieri.