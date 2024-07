Posti dove mangiar bene e spender poco a Milano prima o dopo il cinema non i soliti indirizzi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilè morto viva il. La settima arte, che sembrava ferita a morte da streaming più o meno pirateschi e pay tv non se la passa in fondo così male: c’è ancora chi ama andare al(secondo Cintel nel 2023 le presenze in sala son aumentate del 62% sul 2022, non ancora a livello pre-Covid ma in costante risalita). D’estate poi anche quest'anno costa anche meno grazie alla promozione che consente di guardare film italiani e stranieri a 3,50 euro. Ragione in più per uscire e approfittarne peril film. Maandare senzae una fucilata, specie a? Abbiamo scelto un locale in un raggio di 10 minuti a piedi dai principalimilanesi. Non abbiamo considerato i multisala all’interno di centri commerciali perché la food hall è in agguato e non avete bisogno di noi.