Pallanuoto Settebello verso Parigi 2024 con ‘Sardinia Cup’ e ‘Quattro Nazioni’

(Di martedì 2 luglio 2024) Nella tabella di marciail debutto afissato per il 28 luglio, ilfissa gli ultimi importanti test. La nazionale dimaschile allenata dal ct Alessandro Campagna sarà protagonista nella, in programma alla piscina comunale di Alghero da giovedì 4 a sabato 6 luglio. Nel prestigioso quadrangolare, gli azzurri sfideranno la Grecia (giovedì), Spagna (venerdì) e Croazia (sabato) nella rivincita della finale mondiale persa ai tiri di rigore: tutti i match inizieranno alle 20.45. Prima del viaggiola Francia, l’Italia sono attesi a Budapest per ildal 10 al 13 luglio, infine le ultime due partite a Siracusa del 19 e 20 contro Ungheria e Giappone. Poi finalmente Olimpiade: azzurri nel gruppo A con Croazia, Romania, Grecia, Stati Uniti e Montenegro.