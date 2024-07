Palio di Siena | orari tv cavalli e contrade La sfida del 2 luglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 22024 – Tutto pronto per ildidi martedì 2. La città aspetta come sempre con grande emozione e trepidazione una corsa conosciuta in tutto il mondo, che anno dopo anno attira sempre più l’attenzione mediatica nazionale e internazionale. Anche quest’anno ci sarà tra l’altro la diretta su La7. Un appuntamento, quello della carriera di, che vede lein grande attesa. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Diretta tv Ildisarà in diretta tv su La7. Il collegamento comincerà alle 17.20. Saranno Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini a fare da telecronisti. Dunque torna una delle voci più conosciute a livello sportivo, che si cimenterà ancora con la telecronaca della carriera di