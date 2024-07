Pacha e Paradiso l' alleanza iberica che può cambiare per sempre il nostro modo di bere

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Se chiedete a qualsiasi locale che prova a fare miscelazione evoluta quale sia la sua nemesi, la risposta sarà probabilmente la stessa: la discoteca. Il mondo della notte infatti dagli anni '90 a oggi è stato spesso associato a cocktail di bassa qualità, e questa percezione e giuste motivazioni. Negli anni '90, le discoteche erano principalmente focalizzate sull'atmosfera e sulla musica travolgente e in questo contesto, la qualità delle bevande passava decisamente in secondo piano. La politica dei “free drink” con il biglietto d’ingresso, la volontà dei ragazzi diforte comparato alla necessità dei locali di recuperare marginalità, portarono in breve tempo alle distorsioni che tutti conosciamo: prodotti da prezzo, ghiaccio pessimo, bicchieri di plastica e via discorrendo.