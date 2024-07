Nuoto artistico doppio oro per Filippo Pelati agli Europei Junior! Trionfo in singolo ed in coppia con Flaminia Vernice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Va in archivio con unoro magnifico per l’Italia la quarta e penultima giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Cottonera (Malta). Protagonista assoluto del day-4 in chiave azzurra, che si è imposto prima nel solo free e poi inconnel duo misto libero. Il 17enne ferrarese si conferma dunque un talento estremamente interessante, già capace di vincere nel 2023e Mondiali di categoria oltre a due tappe di Coppa del Mondo (l’anno scorso a Oviedo, nel 2024 a Pechino).si è laureato nuovamente Campione d’Europacon 235.3313 punti, ottenendo 121.6313 punti per l’esecuzione e 73.7000 per l’impressione artistica. Argento per il giapponese naturalizzato britannico Ranujo Tomblin (216.