Nike ha prodotto solo 36 paia di Dunk High Wu-Tang e ora è pronta a rilanciarle

(Di martedì 2 luglio 2024) LaWu-sta tornando e gli sneakerhead stanno impazzendo. Perché uno: questa è ampiamente considerata una delle release più rare della storia. E due: siamo oltre la metà dell'anno e di solito lo sneakerverse inizia a rallentare un po' in questo periodo.Wu-Annunciata in una domenica pomeriggio a caso, dovreste sapere che si tratta di una cosa piuttosto importante anche se sietelontanamente interessati alla storia delle sneaker. Originariamente rilasciate nel 1999, ne furono messe a disposizione del pubblico36, in omaggio all'album di debutto Enter the Wu-Clan (36 Chambers). Sono così ricercate che recentemente una taglia 8 UK è stata venduta per circa 40.000 euro sul mercato del resell.