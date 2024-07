Nessuna star ma un gruppo unito | così l’Italbasket si presenta al Preolimpico di San Juan per sognare Parigi 2024 – Calendario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Tre anni dopo,ci riprova. Da Belgrado a San: fuso orario e temperatura diverse. Ieri la Serbia, oggi chissà. L’obiettivo? Centrare la seconda qualificazione consecutiva alle prossime Olimpiadi di, al via tra tre settimane. Un roster inedito ma completo (eccetto il reparto lunghi). Graditi ritorni (quelli del “Gallo”, di Awudu Abass e di Nico Mannion) e nuove scommesse, come Petrucelli. Priva della sua super, Simone Fontecchio (per un intervento chirurgico al piede sinistro) ma con un atteggiamento e un carattere che solo uno come Gianmarco Pozzecco può trasmettere: non i più talentuosi ma a livello di motivazioni e “faccia tosta”, secondi a nessuno. Un. La forza delLe due amichevoli (vinte) contro Georgia e Spagna sono state un ottimo banco di prova per potersi misurare, anche senza un lungo di peso ma grazie a determinati adattamenti tattici.