Nei Suoni dei Luoghi Mercoledì 3 luglio Orchestra Sinfonica Inclusiva

(Di martedì 2 luglio 2024) Sesto appuntamento della 26° edizione del festival Neideiche, in collaborazione con More Than Jazz, propone uno spettacolo dall’alto impatto sociale.(ore 21.00), nella Chiesa di San Cromazio d’Aquileia a Udine, quartiere San Domenico, ad esibirsi sarà l’AMI) composta da persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche, a cui seguirà il coro Freevoices di Gorizia. Nel programma del concerto verranno eseguite musiche di Musiche di Grieg, Shostakovich, Orff, Santana – Quarantotto e Sartori, Maiero, Jackson, Beck, Caldwell, Ivory, Melbourne, Zucchero, Tin, Rahman, Billingsley, Franklin, White. L’esibizione comprenderà anche brani in lingua friulana, al fine di valorizzare il patrimonio immateriale e linguistico della città.