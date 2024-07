Nardella a Salvini | Il vero ponte su cui bisogna investire è il centro Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 – Strasburgo, Bruxelles Le mancherà Firenze, una delle città più belle e più famose del mondo? “Mi mancherà il rapporto che avevo come sindaco - risponde Dario, due mandati da primo cittadino Pd nel capoluogo toscano - . Un rapporto totalizzante. Ma la mia base resterà qui. E anzi investirò molte energie sul rapporto tra Firenze e l’Europa”. Si aspettava 120 mila preferenze? “Speravo in un buon risultato ma non così, in un collegio molto difficile con candidati come Zingaretti, Tarquinio, Ricci, la stessa Schlein. Abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato in questi anni”. Quanto deve a se stesso e quanto a chi l’ha sostenuto e promosso nel Pd? “Ho cercato sempre di contare sulle mie capacità. Naturalmente il partito è stato importantissimo e la mia città prima di tutti”.