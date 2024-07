Napoli il rinnovo di Kvaratskhelia tiene banco a NM Live

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

MARIO ZACCARIA, giornalista: "Italia? Qualcosa in più ci si aspettava, ma fino ad un certo punto. Il materiale umano è quello che è, c'è bisogno di una regolata per chi guida il calcio italiano. Mi riferisco ai calciatori stranieri, le giovani leve del calcio italiano sono importanti, ma se non giocano in Serie A non riescono a maturare.