Mucillagini oggi in mare lungo la costa della Romagna | com’è la situazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Rimini, 2 luglio 2024 – La mucillagine che si è presentata da sabato scorso in, vicino alle coste dell’Adriatico, sta scomparendo oramai del tutto, anche grazie al maltempo che ha imperversato sull’Emilianelle ultime ore. Infatti, le piogge, il vento e leggiate hanno contribuito a far quasi scomparire il fenomenolaromagnola. Soprattutto a riva, dove lasembra essere tornata alla normalità.al largo delAdriatico LainA Rimini, per esempio, nella zona di Marina centro, l'acqua è limpida, non ci sonoin superficie. Anche nella giornata odierna continua ad esserci vento emosso, ed è quindi probabile che almeno a ridossoriva stia scomparendo del tutto.