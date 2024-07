MotoGP i precedenti di Bagnaia al Sachsenring Feeling mai sbocciato e quel duello perso con Martin…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo il weekend perfetto di Assen, Francescoproverà a prolungare il trend positivo anche il prossimo fine settimana alin occasione del Gran Premio di Germania 2024, nono round stagionale del Mondiale. Pecco sarà ancora uno dei favoriti principali per la vittoria, ma avrà sicuramente meno margine rispetto al tracciato olandese sui suoi avversari diretti Jorge Martin e soprattutto Marc Marquez.non ha mai avuto uneccezionale con il tortuoso circuito tedesco, contesto in cui non è mai salito sul gradino più alto del podio tra tutte le categorie del Motomondiale. In Moto3 ha fatto davvero tanta fatica, ottenendo un solo piazzamento in zona punti e per giunta sul bagnato (10° nel 2016) dopo due apparizioni senza particolari acuti.