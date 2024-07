Massimo Di Cataldo l' ospite di domani di Cartoline digitali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Pisa, 2 luglio 2024 – SaràDil'didi» il programma in onda alle 14 su Punto Radio Cascina e condotto da Luca Doni in collaborazione con Alex Galli. Nell'occasione il cantautore presenterà il suo nuovo singolo estivo intitolato «Più che mai», già disponibile su tutte le piattaformee in programmazione nelle principali radio italiane. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album «30 anni insieme - volume due» che completa la raccolta del precedente volume uscito nel 2023 e conterrà altre 12 hit della sua carriera, in versioni inedite e rivisitate. «Il nuovo singolo - sottolinea Di- è un brano dai connotati leggeri in stile canzone estiva, ma in realtà impegnato nel ritrarre uno spaccato sociale in cui viene esaltata una vita piacevole e spensierata lontana dalla monotonia logorante di una quotidianità all’insegna dell’insoddisfazione e proiettata nell’incessante ricerca di quel qualcosa di più di cui si sente la perenne mancanza.