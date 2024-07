Malamovida arrivano i vigilantes I rinforzi contro le notti brave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Iper contrastare lae per garantire un maggior livello di sicurezza in città. L’amministrazione comunale ha deciso di affidare a una vigilanza privata l’incarico per questo periodo estivo. Si tratta di una presenza importante, ma non l’unica: alla vigilanza spetta infatti il compito di affiancare la polizia locale nell’attività dillo. "In questi anni – afferma il sindaco, Alberto Rossi – abbiamo lavorato molto per migliorare la sicurezza sul nostro territorio, aumentando il numero di vigili (da 28 a 45), implementando la dotazione tecnologica e la videosorveglianza, realizzando le zone dillo del vicinato, oltre a lavorare sul miglioramento di alcuni luoghi della città, allontanando il degrado. Sappiamo bene, però, che l’estate è spesso un momento particolarmente delicato".