Ma Belen? Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il colpo di scena dopo la festa

(Di martedì 2 luglio 2024), festeggiamenti infiniti per il. Super, anticipato da una cena in giardino e seguito da un pool party. La coppia, insieme da 7 anni e che si è innamorata al GF Vip, si è sposata domenica 30 giugno in Toscana, nella villa Medicea La Fernanda. La, si diceva, è iniziata già sabato 29 con una cena intima all’aperto a cui hanno partecipato gli amici più stretti e le famiglie degli sposi. Poi la cerimonia che abbiamo raccontato in ogni dettaglio (dalle assenze più rumorosa all’abito più criticato passando per i discorsi degli sposi e la performance canora die Tony Effe), e il giorno successivo ancora brindisi e voglia di festeggiare insieme. Nel dettaglio, un pool brunch in compagnia di tutti gli ospiti che hanno approfittato per vestirsi tutti total white.