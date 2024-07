L’Italia invia il piano energia all’Ue Anche il nucleare nel mix di fonti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Rispunta con forza ilsull’orizzonte dell’in Italia. Ilper l’e il Clima (il Pniec)to ieri a Bruxelles traccia la rotta dell’integrazione fra l’atomo "sicuro" e le rinnovabili, l’unica possibile per ridurre le emissioni di Co2 e rendere sostenibile la svolta del Green Deal dal punto di vista economico: con ilpotrebbe raggiungere l’obittivo Net Zero risparmiando circa 17 miliardi di euro rispetto ad uno scenario senza atomo. Nelc’èuna prima stima della quantità diprodotta con la fusione, variabile fra l’11 e il 22% della richiesta nazionale dielettrica. Certo, i tempi per i nuovi impianti non sono brevi, se tutto dovesse filare per il verso giusto se ne parla nel 2050, fra 25 anni.