L' estinzione dei dinosauri ha favorito la diffusione della vite lo testimoniano dei semi fossili

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Un nuovo studio scientifico suggerisce che l'dei, avvenuta circa 66 milioni di anni fa, abbia creato le condizioni ideali per lae la prosperità dell'uva. La scoperta, basata surinvenuti in Sud America, offre una nuova prospettiva su come gli eventi didi massa possono influenzare l'evoluzione e la distribuzione delle piante. Lo studio sottolinea anche la raritàconservazione dei tessuti molli nei, poiché frutti come l'uva di solito si decompongono rapidamente. Pertanto, gli scienziati spesso si affidano ai- che hanno maggiori probabilità dizzarsi - per comprendere i frutti come erano milioni di anni fa.d’uva Nel 2022, durante un lavoro sul campo nelle Ande colombiane, alcuni ricercatori, guidati da Fabiany Herrera, il curatore di paleobotanica del Field Museum di Chicago (e autore principale dello studio), hanno analizzatod'uva risalenti a un periodo compreso tra 60 e 19 milioni di anni fa, scoperti tra Colombia, Panama e Perù.