Lecce | improvvisazione teatrale domani spettacolo di fine corso Università del Salento

(Di martedì 2 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dall’del: Sarà dedicato al professor Luigi A. Santoro, a nove anni dalla sua scomparsa, lodidiorganizzato da Improvvisart nell’ambito delle attività dell’Ufficio Integrazione Disabili. Il 3 luglio, alle ore 19:00, nell’aula 7 dell’edificio 6 di Studium 2000 (via di Valesio,), gli attori del gruppo Improvvisart e gli studenti dell’Ufficio Integrazione Disabili, metteranno in scena la dimostrazione finale del laboratorio di. Dopo i saluti della professoressa Flavia Lecciso, Delegata del rettore alle politiche di inclusione, e del Direttore Generale Donato De Benedetto, verrà ricordato il professor Luigi A. Santoro, per molti anni guida e riferimento dell’Ufficio Integrazione Disabili, di cui è attualmente responsabile la dottoressa Paola Martino.