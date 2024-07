Le sfide della rappresentanza | Ruolo cardine in democrazia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 – “C’è stata una fase in cui le associazioni erano espressioni del reticolato ideologico del Paese”, ma ora non lo sono più. E devono trovare il modo di tornare a essere centrali. Su questo riflette ‘Nuove’, l’assemblea di Cna Emilia-Romagna ieri a Bologna. Al centro del dibattito, la figura dell’organizzazione, che è “un corpo intermedio tra imprese e istituzioni – inizia il segretario regionale Diego Benatti –. Ma anche Cna deve innovarsi per essere sempre più utile alle imprese, soprattutto nella società dell’immediatezza, dove i confini spazio-tempo, nella, impongono nuovi modelli. Abbiamo vissuto negli anni passati logiche di disintermediazione, in cui alcune forze politiche hanno pensato di fare a meno delle associazioni per rivolgersi direttamente alle imprese”.