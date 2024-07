La Via Lattea sarà visibile senza telescopio quest’estate Ecco le notti chiave da tenere d’occhio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 2 luglio 2024) La magia della Via: quando e dove osservarla È il momento perfetto per ammirare la Via. A luglio e agosto, dall’emisfero settentrionale, il cuore luminoso della nostra galassia diventa. Tuttavia, per coglierla, serve essere nel posto giusto al momento giusto. Se il cielo è sereno, si aprirà uno spettacolo di miliardi di stelle nel firmamento notturno. Un’opportunità limitata per gli osservatori Purtroppo, la maggior parte delle persone in Nord America e in Europa non ha la fortuna di poter ammirare la Via, a meno di viaggiare in luoghi con cieli scuri. Evitare la luce lunare L'articolo La Vialeda. proviene da News Nosh.