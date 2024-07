La squalifica il silenzio della Juventus e l’intervista virale Pogba chiarisce | Mi sento ancora un calciatore e ho un contratto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) “Sono molto contento di sentire l’amoregente, oggi sono venuto a vedere la partitaFrancia, ho visto i tifosi, ho sentito un amore grande, questo mi ha fatto molto piacere perché sono lontano dai campi da un po’, sentire la gente cantare il mio nome, fa piacere”. Non si sentiva (e non si vedeva) così felice da tempo Paul. Il centrocampistaè stato intervistato in esclusiva da Sky Sport dopo aver assistito dal vivo agli ottavi di finale di Euro 2024 tra Francia e Belgio (terminata 1-0 in favore de le Blues). Il francese ha voluto far chiarezza su alcune notizie – che si sono rivelate essere fake news per aver ripreso senza il giusto contesto parole di una vecchia intervista – riguardo a un suo possibile ritiro.