La scelta – The Choice | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

(Di martedì 2 luglio 2024) La– The: dalallesulPochi autori della letteratura hanno avuto successo al cinema tanto quanto Nicholas Sparks. Celebre per le sue storie incentrate sull’amore eterno e il destino, questi ha negli anni visto ben 11 dei suoi romanzi trasposti sul grande schermo, e ognuno di questisi è poi rivelato un grande successo. Tra i più celebri si ricordano Le pagine della nostra vita, The Last Song e Ho cercato il tuo nome. Tra questi si inserisce anche La– The, diretto nel 2016 da Ross Katz su sceneggiatura di Bryan Sipe. Come anticipato, si tratta anch’esso dell’adattamento di uno dei romanzi di Sparks, La, pubblicato nel 2007. Per la precisione, è l’undicesimo libro dell’acclamato scrittore a diventare un, e anche se è forse uno dei suoi lavori meno noti, la sua trasposizione si è comunque rivelata un buon successo.