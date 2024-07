Katy Perry entra nell’olimpo della musica e raggiunge Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) Il sogno adolescenziale diha portato la cantante a infrangere un altro record, l’ennesimo, che l’ha fatta salire. Questo perché ieri il suo album Teenage Dream è stato certificato disco di diamante negli Stati Uniti d’America, diventando così la quarta donna ad avere sia un album sia un singolo con quella certificazione. Nel dettaglio, oltre l’album, la RIAA ha certificato diamante anche Teenage Dream (singolo) ed E.T.’s new US certifications: Teenage Dream (album) — Diamond Teenage Dream (single) — Diamond E.T. — Diamond pic.twitter.com/DRFcIiBtrI — Pop Crave (@PopCrave) July 1, 2024 Teenage Dream è di gran lunga l’album di maggior successo diin America, soprattutto se si considerano le certificazioni: ha venduto 10 milioni di copie solo lì.