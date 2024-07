Gratteri | La nostra operazione fa capire che il 41bis non funziona

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’di ieri a Napoli “fache ilnon“. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicolanel corso di una conferenza stampa indetta all’indomani dell’interforze sul clan Contini. Dall’inchiesta è infatti emerso che i vertici del clan riuscivano a impartire ordini dal carcere sebbene sottoposti a quel regime carcerario. “Dobbiamo domandarci chi ha ridotto ilin queste condizioni, con maglie così larghe – ha dettosecondo il quale questo regime carcerario ha subito delle modifiche che lo hanno depotenziato – Ci sono state circolari, direttive e modifiche nel corso degli anni che lo hanno ridotto in queste condizioni”. “Grazie alle intercettazioni telefoniche, tanto messe in discussione, con la bravura della Polizia di Stato dei carabinieri e della Guardia di Finanza hanno sequestrato 48 orologi per 5 milioni di euro e contanti per 4 milioni di euro”.