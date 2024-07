Gigi D’Alessio sta per diventare padre del sesto figlio | il romantico scatto con la compagna Denise e il piccolo Francesco

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 2 luglio 2024)sta perpapà per la sesta volta! La sua fidanzataEsposito è incinta e sarà una femminuccia; lei è anche la mamma del quinto erede del cantante:. Come sappiamo,ha avuto cinque figli, quasi sei, da tre donne diverse: la prima – che ha fattotre volteil cantante – è Carmela Barbato, madre di Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca “LDA” (2003). Poi, dalla lunga storia d’amore con Anna Tatangelo è nato Andrea (2010). Il quinto e ora penultimodell’artista è invece venuto al mondo nel 2022 e si chiama; lui è frutto dell’amore fraEsposito, la giovane attualeincinta deldel cantante. Sulla sua dolce metà, l’orgoglio di Napoli in una vecchia intervista ha detto: “mi ha regalato la felicità”.