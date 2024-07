G-SHOCK e Club Dogo | quando le leggende non muoiono mai

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Il brand di orologi indistruttibili continua a scrivere la storia e a infiammare nuovi palchi insieme aiG-continua a scrivere la propria storia nel mondo della musica, aggiungendo alle sue importanti collaborazioni musicali un’altra partnership leggendaria: insieme aiper celebrare il loro ritorno e infiammare i palchi di questa estate 2024. Un sodalizio quello tra G-e il mondo del rap sempre più indistruttibile, proprio come tutti i modelli che hanno reso così celebre il brand. Dopo le campagne di successo con SferaEbbasta, Marracash e Anna Pepe, solo per citarne alcuni, è il turno dell’iconico gruppo che ha fatto la storia del genere in Italia, fresco di una reunion che lo ha riportato in cima alle classifiche e in tour, con dei live tra cui le dieci volte sold-out del Forum di Milano e allo stadio venerdì scorso.