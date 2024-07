Ex piazzola dei rifiuti l’area non si vende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Resta ferma al palodella exper la raccoltadi via Menotti che Amga spa, proprietaria dele società incaricata di gestire la raccolta a Legnano, aveva rimesso sul mercato non attraverso un’asta, ma con una richiesta di manifestazione d’interesse fatta per valutare potenziali compratori: entro la scadenza del 26 giugno, infatti, nessun operatore ha mostrato di aver messo nel mirino quest’area di circa 8.700 metri quadrati che veniva proposta sul mercato con un prezzo di riferimento che superava di poco il mezzo milione. Nel 2020 il lotto era finito all’asta, senza esito, insieme al terreno confinante delimitato da viale Sabotino, di proprietà di Legnano patrimonio, società di cartolarizzazione del Comune di Legnano in liquidazione.