Dai Toscani – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) DaiVia Forlì, 41 – 00161Telefono: 06/44231302 Sito Internet: www.dai.it Tipologia: toscana Prezzi: antipasti 6/16€, primi 16/20€, secondi 16/55€, dolci 6/10€ Chiusura: Domenica OFFERTA Fuori dai giri degli influencer e delle cene stampa, questo classico ristorante di indole toscana ubicato nell’elegante quartiere Italia continua ad essere baciato da un successo di pubblico degno di nota. Professionisti e famiglie fidelizzate con una proposta terragna praticamente immutabile, anche se quest’anno abbiamo apprezzato la comparsa di diversi percorsi degustazione che ci ripromettiamo di provare in una prossima visita. L’inizio non è obbligato, ma è praticamente scelto dalla totalità degli avventori, ovvero l’antipasto misto della casa che consiste in una serie di sostanziosi assaggi che di per sé costituiscono un pasto vero e proprio.