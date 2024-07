Cina | settore logistico continua a crescere a giugno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Pechino, 02 lug – (Xinhua) – Ilcinese hato a registrare una solida performance nel mese di, grazie alla crescita della domanda di trasporto, ha mostrato oggi un rapporto di. L’indice che traccia il mercatodel Paese si e’ attestato al 51,6% a, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, ma ancora al di sopra della linea di boom-bust del 50%, secondo la China Federation of Logistics and Purchasing. L’indice di stoccaggio ha guadagnato 0,1 punti percentuali rispetto a maggio, raggiungendo il 48,5% a, secondo i dati della federazione. He Hui, capo economista della federazione, ha dichiarato che la maggiore integrazione della catena di approvvigionamento cinese, da monte a valle, ha rafforzato la domanda delle imprese e la resilienza operativa, ponendo solide basi per la futura ripresa.