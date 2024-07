Arezzo Coccia e Renzi le priorità Si lavora per la pattuglia dei terzini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) di Andrea Lorentini Montini punto fermo, Zona in partenza. il ritorno dicome obiettivi primari. Nella settimana che porta all’inizio del ritiro, ladi Nello Cutolo è definire ladeida mettere a disposizione di Troise per la prossima stagione. Allo stato attuale possiamo considerare abile e arruolato soltanto l’ex San Donato al quale qualche mese fa è stato allungato il contratto. Numeri alla mano serviranno almeno tre innesti per completare il reparto degli esterni bassi. Come detto il direttore sportivo amaranto, cercherà di rinnovare i prestiti o negoziare qualcosa in più - come è stato nel caso di Mawuli - per il mancino del Modena e per il 2004 di proprietà dell’Empoli. Entrambi sono considerati funzionali al gioco del tecnico napoletano che predilige calciatori duttili.