Ancona Jazz Summer Festival | La nostra musica oltre ogni confine

(Di martedì 2 luglio 2024) Seconda giornata e seconda esclusiva italiana per l’"". E’ il concerto del Black ArtCollective, previsto stasera (ore 21.30) alla Mole Vanvitelliana. Sul palco saliranno musicisti affermati a livello mondiale: Wayne Escoffery al sax, Danny Grissett al piano, Ali Jackson alla batteria, Jason Weaver al contrabbasso, Josh Evans alla tromba e James Burton III al trombone. Wayne, lei è di Londra, ma ha compiuto gran parte dei suoi studi negli Usa. Come sono stati suoi primi incontrili, in particolare con il grande sassofonista Jackie McLean? "Ho incontrato per la prima volta McLean a 16 anni. Mi invitò a entrare nell’Artists Collective, un programma per i giovani dei quartieri poveri che si concentra sule sulle arti della diaspora africana.