Wimbledon 2024 Matteo Berrettini passa su Fucsovics e aspetta Sinner

(Di lunedì 1 luglio 2024)non delude all’esordio di. Nonostante qualche problema accusato alla schiena, l’ex finalista dei Championships archivia in quattro set la pratica Martone prenota un posto per il possibile derby italiano contro il numero 1 al mondo Jannik. In attesa di conoscere il nome del proprio avversario al secondo round,fa il suo e si impone per 7-6(3) 6-2 3-6 6-1. PRIMO SET –si ritrova spalle al muro già nel secondo gioco, quando è costretto a fronteggiare un totale di quattro palle break. Il campanello d’allarme spinge l’ungherese ad alzare il livello di gioco, soprattutto nei suoi turni di servizio ma è sul 5-5 a rendersi particolarmente pericoloso.deve appellarsi alla prima palla (pazzesco 90% in campo nella frazione) e sbrogliare la matassa al tie-break.