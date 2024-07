Vacanze e truffe online | come non cascarci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Il bisogno di, fisiologico e mentale, ai primi caldi arriva puntuale per milioni di italiani, che pur dovendo fare i conti con inflazione, guerre e crisi economiche più o meno passeggere, non possono proprio rinunciarvi. Semmai,segnala il focus dedicato al turismo dall’Osservatorio Findomestic, Gruppo Bnp Paribas, per molti di loro le ferie avranno una durata minore, col 41% degli intervistati che partirà soltanto per una settimana (10% in meno del 2023), e il 27% che lo farà solo per qualche fugace weekend (+9% rispetto allo scorso anno). Fra le cause segnalate dagli intervistati, la più frequente è una diminuzione del reddito familiare. Ma a fronte di una quantità minore di giorni dedicati alle ferie, non sempre corrisponde,pure sarebbe lecito attendersi, una migliore qualità degli alloggi, anzi.