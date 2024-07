Teotino | Giocatori Inter stanchi? Mica vero! Un esempio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nelle infinite lamentele per il disastro dell’Italia agli Europei anche la contestazione su come siano arrivati idell’in Germania., ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, evidenzia però come sia un falso mito. LAMENTELA FALSA – Fra le tantissime scusanti usate da Luciano Spalletti per giustificare il fallimento dell’Italia agli Europei anche un presunto “carattere” mancante. A Gianfranconon convince: «Questo discorso del carattere non mi è piaciuto. A avevamo vincitori degli Europei di tre anni fa, finalisti di Champions League, vincitori dell’Europa League, Gianluigi Donnarumma che ha vinto tutto col PSG: non è possibile che a questigli manchi il carattere. Non è che Nicolò Barella non insegua perché non ha voglia: è perché non ce la fa, e lì nasce il discorso sulla preparazione fisica.