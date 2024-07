Sagre a Bologna e dintorni | tutti gli eventi di luglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 12024 – Siamo arrivati nel vivo dell'estate, con undal tempo ballerino che non spaventa gli organizzatori di. I cittadini, infatti, si sono dati da fare e anche per questo mese non mancano grandi appuntamenti sotto il sole e le stelle, sia tradizionali che diversi dal solito. Se vi è sfuggita la fuga in Riviera, questa selezione die feste di paese apuò aiutare a trovare nuove attività da svolgere in famiglia e con amici. Sagra del Maccherone al pettine I fuochi di Taranis- Monterenzio Celtica La Cucombra Festa della Pasta ripiena e del Castrato Sagra del tortellone Reno Splash Festival A tutta birra - Sassofest Sagra del Maccherone al pettine (Pieve di Cento) Ritorna una grande tradizione per i cittadini di Pieve di Cento: questa sagra, che da quest'anno pare essere ricca di novità, raduna grandi e piccini grazie al maccherone, protagonista indiscusso della festa.