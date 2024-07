Rhum e Cola spettacoli al teatro comunale di Bucine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Arezzo, 1 luglio 2024 – “LA BELLA STAGIONE” Continuano, all’ANFIdel, gli appuntamenti proposti daldiVENERDì 5 LUGLIO, alle ore 21:15,, la poesia di due clown simpatici ed estroversi che girano le piazze, giocando con il pubblico e suonando il loro organetto di Barberìa uno spettacolo per bambin* e adult*, per tutti e tutte. In, due clown fuori dall’ordinario: simpatici ed estroversi, che viaggiano di piazza in piazza suonando il loro organetto di Barberia. I protagonisti recitano, giocano e interagiscono con il pubblico che viene coinvolto attivamente, instaurando così un rapporto di complicità. È proprio agli spettatori che gli allegri e spensierati clown si ispirano, per farli divertire e trasportarli nel loro mondo fatto di magia e poesia sulle note fuggitive dell’organetto.