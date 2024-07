Ragazzo onesto e leale Passione presa da babbo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Laper i cavalli? E’ stato mioGianpeppino a trasmetterla a Gabriele. Ha provato anche con me ma ho poi imboccato un’altra strada. Mi occupo di investimenti immobiliari", racconta Damiano. Ha 26 anni ed è il fratello maggiore di Gabriele Puligheddu che domani esordirà nella Giraffa. Contrada che ha già lanciato, di recente, altri due giovani che corrono in Piazza: il 2 luglio 2014 Bellocchio e il 17 agosto 2022 Tamurè. "Gabriele compirà 21 anni il 5 ottobre, siamo originari di Oliena.è sempre stato appassionato dei palii e di quello di Siena in particolare. Ci aveva preso un anglo-arabo, si usava soprattutto per le passeggiate. Poi Gabriele ha iniziato il percorso, ricordo che è stato due anni da Peppe Ortu, poi l’approdo a Siena alla scuderia di Andrea Coghe quando aveva 15 anni.