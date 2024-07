PSG su Kvaratskhelia scelta fatta! Annuncio del ct della Georgia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il futuro di Khvichaè la priorità del Napoli: ilno ha un’offerta dal PSG e ora si entra nel vivosituazione. Il profilostellana è diventato di interesse internazionale dopo le grandi stagioni in maglia azzurra e anche la breve parentesi a EURO2024.è stato uno dei migliori, soprattutto nelle partite storiche contro Spagna e Portogallo, mettendo in mostra il suo enorme talento e dando modo alle big europee di convincersi ancora di più che sia lui l’uomo giusto da cui ripartire per vincere in campionato e in Europa. Da giorni si parla di un forte interesse del PSG e del rifiuto netto e deciso del Napoli che non intende privarsi del suo talento migliore, nell’anno dell’arrivo di Antonio Conte che vuole risistemare tutti i problemi vissuti lo scorso anno.