Pienone grazie al Tour Da Firenze a Montecatini in hotel presenze al 90%

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Boom di prenotazioni ae dintorni, una città gremita di appassionati e ricadute positive fino a Prato e Pistoia. Sono gli effetti delde France sulla Toscana, dopo tre giorni "a tutto giallo". "Abbiamo registrato un afflusso importante di persone, anche se senza un vero e proprio sold out – spiega Stefano Rosselli, presidente della Sezione Alberghi di Confindustria–. Secondo le prime stime, rispetto a un tasso di occupazione delle camere dell’80% prevedibile in questa fase dell’anno senza specifici eventi, siamo saliti al 90%, mentre la durata media dei soggiorni è passata da 2,3-2,4 notti a tre. Ricadute si sono registrate poi in periferia, nella piana fiorentina e fino a Prato e, in gradi strutture alberghiere dotate di parcheggi.