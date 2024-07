Paolini-Sorribes Tormo oggi in tv Wimbledon 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Finalmente ci siamo: dopo tre settimane di preparazione sull’erba, comincia il torneo di, il terzo Slam della stagione. Tanti giocatori e giocatrici italiani subito in campo tra cui la numero 1 azzurra Jasmineche affronta la spagnola Sarache ha giocato un solo torneo di preparazione adopo la finale al Roland Garros, ossia la scorsa settimana a Eastbourne, quando si è spinta in semifinale superando sul suo percorso una specialista del verde come Katie Boulter e arrendendosi solo a un’ottima Daria Kasatkina. L’esordio all’All England Club è relativamente morbido contro la terraiola spagnola Sarache sull’erba non vince una partita dall’anno scorso, quando al primo turno dei Championships vinse contro un’altra italiana, ossia Martina Trevisan.