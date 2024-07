Molestò dieci alunne di 11 anni | chiesto il processo per un professore di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)ilper ilaccusato di aver molestatodi soli 11. Questa la decisione della Procura diche ha optato per la richiesta di rinvio a giudizio per l’uomo, quarantatreenne, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le molestie, secondo quanto riportato dagli inquirenti, sarebbero avvenute tra il dicembre del 2022 e il maggio del 2023 presso un istituto paritario dell’area nord die sarebbero state più volte reiterate. Chiamare le giovanissimealla cattedra per interrogarle o correggere i compiti era la scusa utilizzata dal docente per mettere in atto le molestie. Nella prima fase delle indagini, per ilsono stati già disposti gli arresti domiciliari, oltre a una interdizione dall’esercizio della professione della durata di 12 mesi.