LIVE Sinner-Hanfmann 6-3 6-4 3-6 6-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | tanti errori e poca brillantezza sarà derby con Berrettini

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.44 Percentuale negativa percon la seconda di servizio: 49%. 21.41 47 vincenti e 30gratuiti per l’italiano. 44-38 per il tedesco. 21.41ha ottenuto 4 break su 5 occasioni disponibili. 2/11 invece per. 21.39 “Non è stato facile. Spero di elevare il miollo nel 2° turno. Sull’erba non si riesce a controllare sempre tutto.ha spinto tutto, mi ha strappato la battuta e ho fatto fatica a rientrare. Nel quarto set ho ritrovato la risposta. E’ un privilegio giocare uno Slam da n.1. Però in ogni match si parte da 0-0, ognuno vuole vincere. Consicuramente dura, qui ha fatto finale e sa bene come giocare su questa superficie. Ogni giorno è diverso“, le prime parole di