LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6 6-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | il sanremese è avanti di due set!

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Errore con il dritto perquando il palleggio era partito. TERZO SET 13.33che in questo set ha messo l 68% di prime rispetto al 47% del suo avversario. Appena due errori gratuiti contro gli 11 di, che si è smarrito dopo aver preso il break di vantaggio. 6-2 SECONDO SET! Da 0-2, infila sei giochi consecutivi Matteo e vadi due set! 40-15 C’è l’ace per, l’ottavo. 30-15 Prima al centro che è vincente. 15-15 Va completamente fuori giri con il dritto. 15-0 Prima esterna vincente per Matteo. 5-2 BREAK! Butta via la smorzatache ora sembra sconfortato: cinque game di fila e tre break consecutivi per ilche servirà per il secondo set dopo il cambio di campo.