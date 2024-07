La Corte Suprema concede una immunità parziale a Trump

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladegli Stati Uniti ha annullato la decisione di respingere la richiesta didi Donalddal processo federale per la sovversione delle elezioni del 2020. Laha stabilito che gli ex presidenti hanno diritto all’assoluta dai procedimenti giudiziari per le azioni compiute nell’ambito della loro autorità costituzionale, ma non hanno diritto all’per le azioni intraprese a titolo privato. Il caso in questione riguarda l’accusa da parte del procuratore speciale Jack Smith, secondo cuiavrebbe tentato di sovvertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020. Questo caso rappresenta un’importante svolta nella giurisprudenza americana, poiché determina i limiti dell’presidenziale.