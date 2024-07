Il Napoli ha preso un fenomeno | il dirigente fa impazzire i tifosi di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilsi avvia a una grande rivoluzione in vista della prossima stagione, ormai alle porte, con Antonio Conte in panchina. Le parole delfanno scatenare i. Quanto prima, ilvuole ripartire alla grande con l’obiettivo di tornare in alto. Questa è la mission sotto cui si inaugura la nuova avventura in carriera di Antonio Conte, che già si è catapultato con tutto se stesso nella nuova avventura in azzurro. All’orizzonte, una rivoluzione che dovrà essere d’obbligo, che ha interessato anche la conduzione sportiva da un punto di vista strettamente dirigenziale. Quest’ultima è stata affidata a Giovanni Manna,ex Juventus e Lugano che ora ha opportunità di imporsi come direttore sportivo in casa azzurra. A parlare di lui è stata una vecchia conoscenza dello stesso Manna ai tempi del Lugano, ossia Marco Padalino.