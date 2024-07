Il grande esodo sotto il sole Boom nelle spiagge dei Lidi | Finalmente parte la stagione Ma il personale non si trova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’entusiamo si respira giàparole degli operatori balneari che, soprattutto in queste ore, stanno accogliendo sullefamiglie e giovani. E’ il, il fischio d’inizio dell’estatecittà che sino improvvisamente deserte;autostrade, macchine gonfie di bagagli che si pigiano ai caselli. Lungo la Ferrara Mare, che ancora oggi – transenne e quattro strettoie per i lavori in corso – rappresenta l’imbuto dove si strozza lo sviluppo di una provincia. "C’è tanta gente", dice Nicola Ghedini, gestore del Bagno Kursaal di Spina, presidente di Cna Balneari. Una vita sulla, imprenditore del mare. ", aggiungo io. Dopo un lungo periodo con meteo per niente favorevole siamo a quello che possiamo definire il vero inizio della", commenta.